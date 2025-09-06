Тренера призвали уволиться накануне матча Азербайджан – Украина
Однако Фернанду Сантуш не планирует уходить со своего поста наставника команды Азербайджана
Главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуш после поражения от Исландии (0:3) призвали уволиться. Тренер вступил в дискуссию с журналистом.
– Есть ли прямой рейс из Исландии в Португалию?
– Я не знаю.
– Вы когда-нибудь увольнялись в своей карьере?
– Нет.
– Думаете об отставке?
– Нет.
– С чем это связано?
– У меня есть контракт.
Почему я должен увольняться? Покажите мне тренера, который уходит с должности сам. Если они видят, что я делаю что-то не так, должны поговорить со мной и решить этот вопрос.
В футболе легко обвинить тренера. Каждый должен быть наказан. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, что я и футболисты выступим лучше в следующих играх.
Следующий матч Азербайджан проведет против Украины. Встреча состоится 9 сентября в 19:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер объяснил замену Егора Ярмолюка в матче с Францией
Сергей Ковалев разобрал эпизод со вторым голом французов