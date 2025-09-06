Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 19:48 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:54
Тренера призвали уволиться накануне матча Азербайджан – Украина

Однако Фернанду Сантуш не планирует уходить со своего поста наставника команды Азербайджана

Тренера призвали уволиться накануне матча Азербайджан – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуш после поражения от Исландии (0:3) призвали уволиться. Тренер вступил в дискуссию с журналистом.

– Есть ли прямой рейс из Исландии в Португалию?

– Я не знаю.

– Вы когда-нибудь увольнялись в своей карьере?

– Нет.

– Думаете об отставке?

– Нет.

– С чем это связано?

– У меня есть контракт.

Почему я должен увольняться? Покажите мне тренера, который уходит с должности сам. Если они видят, что я делаю что-то не так, должны поговорить со мной и решить этот вопрос.

В футболе легко обвинить тренера. Каждый должен быть наказан. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, что я и футболисты выступим лучше в следующих играх.

Следующий матч Азербайджан проведет против Украины. Встреча состоится 9 сентября в 19:00.

fifa2020
Дайте вже реброву тоже на морозиво і нехай провалює!
_ Moore
Підтримую Сантуша. Хочете - звільняйте. Хочете звільнити без компенсації - поговоріть з чоловіком. Коли пропонували йому роботу  - на щось же дивились, вивчали же його резюме і з чимось же порівнювали?
