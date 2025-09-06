Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 сентября 2025, 18:51 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:31
В Барселоне определились с будущим Левандовски

Поляк, вероятнее всего, покинет испанский гранд этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский форвард Роберт Левандовски с высокой вероятностью покинет каталонскую «Барселону» летом 2026 года. об этом сообщает Sport.

По информации источника, в испанском клубе не намерены продлевать пребывание 37-летнего футболиста в клубе и вероятность активации опции продления соглашения на еще год остается очень маловероятной.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 42 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски получил суперпредложение по продолжению карьеры.

Роберт Левандовски Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
