Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски получил суперпредложение по продолжению карьеры. Дал ответ
Испания
04 сентября 2025, 18:20 |
634
0

Левандовски получил суперпредложение по продолжению карьеры. Дал ответ

Польский форвард привлекает внимание клуба из Саудовской Аравии

04 сентября 2025, 18:20 |
634
0
Левандовски получил суперпредложение по продолжению карьеры. Дал ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, один из клубов Саудовской Аравии предложил 37-летнему футболисту контракт с зарплатой в 100 миллионов евро в год. Поляк отказался.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 42 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что важный игрок «Барселоны» не сыграет в топ-матче Лиги чемпионов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный клуб заявил на сезон игрока киевского Динамо
Стало известно, сколько будет зарабатывать в Динамо любитель русского мира
ЛУЧЕСКУ: «Я внес свой вклад в трансфер Бленуце в Динамо. Но агент...»
Роберт Левандовски Барселона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Футбол | 04 сентября 2025, 10:56 192
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент

Владислав Бленуце стал игроком киевского клуба

Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Бокс | 04 сентября 2025, 00:40 0
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко

Александр может провести бой против Кабайела

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04.09.2025, 16:51
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Футбол | 04.09.2025, 02:06
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
«Плохие новости для него». Крапивцов может потерять место в Жироне
Футбол | 04.09.2025, 18:36
«Плохие новости для него». Крапивцов может потерять место в Жироне
«Плохие новости для него». Крапивцов может потерять место в Жироне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 9
Футбол
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
02.09.2025, 18:46 4
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 33
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
03.09.2025, 15:45 4
MMA
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем