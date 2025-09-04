Левандовски получил суперпредложение по продолжению карьеры. Дал ответ
Польский форвард привлекает внимание клуба из Саудовской Аравии
Польский форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sport.
По информации источника, один из клубов Саудовской Аравии предложил 37-летнему футболисту контракт с зарплатой в 100 миллионов евро в год. Поляк отказался.
В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 42 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что важный игрок «Барселоны» не сыграет в топ-матче Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Бленуце стал игроком киевского клуба
Александр может провести бой против Кабайела