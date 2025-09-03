Важный игрок Барселоны не сыграет в топ-матче Лиги чемпионов

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Алекс Бальде получил повреждение. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, 21-летний футболист повредил заднюю мышцу левого бедра во время тренировки. Алекс пропустит 3 недели, из-за чего не сможет помочь команде в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом», который состоится 18 августа.

В прошедшем сезоне Алекс Бальде провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах и 1 голом отличился 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

