Звезда сборной Украины отреагировал на интерес к себе со стороны Барселоны

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имел возможность покинуть Мадрид прошлым летом.

По информации испанских СМИ, агент украинца Жорже Мендеш провел прошлым летом беседу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой о возможном трансфере украинца. Все осталось на уровне разговоров – «Реал» и сам Лунин исключили этот трансфер, а «Барселона» в итоге купила Жоана Гарсию.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.