ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут продлил контракт с вингером

Английский вингер Маркус Тавернье продлил свой контракт с «Борнмутом». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

26-летний футболист подписал новое соглашение с «вишнями», которое рассчитано до лета 2029 года.

В прошедшем сезоне Маркус Тавернье провел 32 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее «Борнмут» одолел «Тоттенхэм» в третьем туре АПЛ.