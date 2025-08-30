Первое поражение Тоттенхэма в АПЛ. Вишни шокировала Томаса Франка в Лондоне

В субботу, 30 августа, прошел матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Тоттенхэм» и «Борнмут».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Сенсационно победили «вишни» – 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Эванильсон, который забил на пятой минуте.

«Борнмут» одержал вторую победу в текущем сезоне АПЛ, набрав шесть очков. Такое же количество баллов имеют и «шпоры», которые впервые проиграли в этом сезоне АПЛ при Томасе Франке.

АПЛ. 30 августа, 3-й тур.

Тоттенхэм – Борнмут – 0:1

Гол: Эванильсон, 5.

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Порро (Удоджи 71), ван де Вен, Ромеро, Бентанкур, Пальинья (Бергваль 54), Сарр (Тель 76), Кудус, Джонсон (Одобер 54), Ришарлисон.

Борнмут: Петрович, Трюффер, Смит (Гилл 26), Сенеси, Диаките, Адамс, Скотт (Кристи 63), Брукс (Адли 64), Тавернье (Клюйверт 81), Семеньйо, Эванильсон (Крупи 81).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ