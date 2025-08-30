Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
30.08.2025 17:00 – FT 0 : 1
Борнмут
Англия
Первое поражение Тоттенхэма в АПЛ. Вишни шокировала Томаса Франка в Лондоне

«Борнмут» одержал минимальную победу – 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Борнмут

В субботу, 30 августа, прошел матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Тоттенхэм» и «Борнмут».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Сенсационно победили «вишни» – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал Эванильсон, который забил на пятой минуте.

«Борнмут» одержал вторую победу в текущем сезоне АПЛ, набрав шесть очков. Такое же количество баллов имеют и «шпоры», которые впервые проиграли в этом сезоне АПЛ при Томасе Франке.

АПЛ. 30 августа, 3-й тур.

Тоттенхэм – Борнмут – 0:1
Гол: Эванильсон, 5.

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Порро (Удоджи 71), ван де Вен, Ромеро, Бентанкур, Пальинья (Бергваль 54), Сарр (Тель 76), Кудус, Джонсон (Одобер 54), Ришарлисон.

Борнмут: Петрович, Трюффер, Смит (Гилл 26), Сенеси, Диаките, Адамс, Скотт (Кристи 63), Брукс (Адли 64), Тавернье (Клюйверт 81), Семеньйо, Эванильсон (Крупи 81).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Челси остается непобедимым в АПЛ на Стэмфорд Бридж в 2025 году
Триллер, пенальти на 90+6-й минуте решил судьбу матча Ман Юнайтед – Бернли
90 минут Ярмолюка. Брентфорд потерял очки, пропустив от Сандерленда на 90+6
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
