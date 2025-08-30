В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Борнмут».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция