Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 августа в 17:00 матч чемпионата Англии.
В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Борнмут».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
