Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 августа в 17:00 матч чемпионата Англии.

Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Борнмут».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Борнмут
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Борнмут
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
