Тоттенхэм – Борнмут – 0:1. Все решил ранний гол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура АПЛ
В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом».
Встречу принимал «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Гости добыли победу благодаря быстрому забитому мячу: единственным голом в матче на 5-й минуте отличился Эванилсон.
Английская Премьер-лига. 3-й тур
Тоттенхэм – Борнмут – 0:1
Гол: Эванилсон, 5
Видеобзор матча:
События матча
