В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом».

Встречу принимал «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости добыли победу благодаря быстрому забитому мячу: единственным голом в матче на 5-й минуте отличился Эванилсон.

Английская Премьер-лига. 3-й тур

Тоттенхэм – Борнмут – 0:1

Гол: Эванилсон, 5

Видеобзор матча: