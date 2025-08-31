Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм – Борнмут – 0:1. Все решил ранний гол. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
30.08.2025 17:00 – FT 0 : 1
Борнмут
Англия
31 августа 2025, 04:16 | Обновлено 31 августа 2025, 04:39
Тоттенхэм – Борнмут – 0:1. Все решил ранний гол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура АПЛ

Тоттенхэм – Борнмут – 0:1. Все решил ранний гол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом».

Встречу принимал «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости добыли победу благодаря быстрому забитому мячу: единственным голом в матче на 5-й минуте отличился Эванилсон.

Английская Премьер-лига. 3-й тур

Тоттенхэм – Борнмут – 0:1

Гол: Эванилсон, 5

Видеобзор матча:

События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
Борнмут Тоттенхэм Эванилсон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
