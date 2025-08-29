Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
30.08.2025 17:00 - : -
Борнмут
Англия
29 августа 2025, 22:11
Тоттенхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 августа в 17:00 по Киеву

Тоттенхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Тоттенхэм

В субботу, 30 августа состоится поединок 3-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Тоттенхэм

После довольно сумбурного прошлого сезона, в котором команда одержала победу в Лиге Европы, однако заняла 17 место в АПЛ, «Тоттенхэм» сделал много кадровых изменений. Сначала был уволен Анже Постекоглу, которого заменили датским тренером «Брентфорда» Томасом Франком. Во время трансферного окна «шпоры» подписали Мохаммеда Кудуса, Жоау Палинью и Хави Симонса, однако команду покинул капитан Сон Хин Мин, перебравшийся в «Лос-Анджелес».

«Тоттенхэм» начал сезон с поражения против "ПСЖ" в игре за Суперкубок УЕФА, "шпоры" уступили парижанам в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам основного времени. В 1-м туре нового розыгрыша АПЛ коллектив разгромил «Бернли» 3:0, а во 2-м со счетом 2:0 победил «Манчестер Сити».

Борнмут

В прошлом сезоне коллектив доказал статус неплохого середняка лиги, который может создавать проблемы для каждой команды. «Вишни» набрали 56 баллов и заняли 9 место, отстав от зоны еврокубков на 9 зачетных пунктов. Но летом состав команды существенно изменился – была обновлена почти вся линия обороны.

В первой игре нового сезона чемпионата “Борнмут» уступил «Ливерпулю» со счетом 4:2, но во 2-м туре команда минимально победила «Вулвергемптон». Из Кубка английской лиги коллектив вылетел от Брентфорда на стадии 1/32 финала.

Личние встречи

В последних 5 играх между командами царит равновесие – 2 победы «Борнмута», 2 выигрыша «Тоттенгема» и 1 ничья.

Интересные факты

  • В последних 7 выездных играх «Борнмут» одержал лишь 1 победу, трижды сыграл вничью и 3 раза проиграл.
  • «Тоттенхэм» до сих пор не пропустил ни одного гола в новом сезоне АПЛ. Таким же достижением может похвастаться только «Арсенал».
  • «Тоттенхэм» забивал первым в 5 из последних 6 матчах.

Возможные стартовые составы

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен – Ромеро, Порро – Сарр, Палинья, Бентанкур – Джонсон, Ришарлисон, Кудус

Борнмут: Петрович – Трюффер, Сенеси, Диаките, Смит – Адамс, Скотт – Брукс, Тавернье, Семенио – Эванилсон

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.58.

