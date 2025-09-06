5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Черногории и Чехии.

Поединок прошел на стадионе в городе Подгорица. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отличились Лукаш Черв и Вацлав Черны.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа L. 5 сентября

Черногория – Чехия – 0:2

Голы: Черв, 3, Черны, 90+6

Видеообзор матча