  4. Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Черногория
05.09.2025 21:45 – FT 0 : 2
Чехия
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 03:46 |
7
0

Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

06 сентября 2025, 03:46 |
7
0
Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Черногории и Чехии.

Поединок прошел на стадионе в городе Подгорица. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отличились Лукаш Черв и Вацлав Черны.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа L. 5 сентября

Черногория – Чехия – 0:2

Голы: Черв, 3, Черны, 90+6

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Чехия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Черв (Чехия).
Лукаш Черв Вацлав Черны сборная Чехии по футболу сборная Черногории по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
