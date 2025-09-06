05.09.2025 21:45 – FT 0 : 2
Чемпионат мира06 сентября 2025, 03:46 |
7
0
Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
06 сентября 2025, 03:46 |
7
0
5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Черногории и Чехии.
Поединок прошел на стадионе в городе Подгорица. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Голами отличились Лукаш Черв и Вацлав Черны.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа L. 5 сентября
Черногория – Чехия – 0:2
Голы: Черв, 3, Черны, 90+6
Видеообзор матча
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Чехия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Черв (Чехия).
