5 сентября на Под Горицом пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Черногории и Чехии Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Черногория

Команда, конечно, имеет довольно короткую историю - она не так давно отделилась от Сербии. И до сих пор остается единственной частью Югославии, кроме еще молодой Косово, что не пробивались на большие турниры. Это при том, что были звезды достаточно высокого ранга во главе с Йоветичем!

Мало что изменилось и сейчас. Прошлой осенью сборная была последней в группе Лиги Наций - набрала только три очка в компании с Уэльсом, Турцией и Исландией. Оптимистично, с пары побед, весной начали квалификацию. Но это обыгрывали Гибралтар и Фарерские острова, а в июне, столкнувшись с фаворитом, как раз чехами, проиграли 0:2. А через пару дней ограничились только зрелищной ничьей 2:2 с Арменией, но это уже было в товарищеском формате.

Чехия

Сборная стабильно выходила на Евро - но не на чемпионаты мира. В прошлом году из-за обилия ошибок не получилось как-то проявить себя, не выйдя в плей-офф. Но все же Ивану Гашеку дали еще один шанс, и он им воспользовался, в очень напряженной борьбе, только за счет победы в последнем туре, выиграли группу в Лиге Наций, опередив Украину и Грузию с Албанией.

В квалификации команда начала уверенно, с побед. В марте она разобралась ожидаемо с аутсайдерами, Фарерскими островами (кстати, только 2:1 дома) и Гибралтаром. А лето началось, как уже упоминалось, с гроссмейстерских 2:0 против черногорцев дома. Но потом футболистов вернули на Землю - мало того, что проиграли в Хорватии, так еще и в разгромным, унизительным счетом 1:5. Если хочется все же с ней побороться за первое место, нужно брать максимум во всех оставшихся матчах.

Статистика личных встреч

Пока что чехи обходились без осечек: все шесть очных поединков заканчивались только их победами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Шику и компании по плечу задача продлить успешную серию с этим противником - ставим на их победу (коэффициент - 1,77).