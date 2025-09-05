Роман ГРИГОРЧУК: «Не надо думать, что Франция – это страшная сила»

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил кадровый потенциал национальной сборной Украины и дал прогноз на матч «сине-желтых» против Франции.

– Сборная Украины понесла много потерь накануне матча против национальной сборной Франции в отборе к чемпионату мира 2026 года.

– Я бы даже не придавал этому значения – это нормальная ситуация. Бывают травмы. Я считаю, что у сборной Украины достаточно хороший состав, чтобы достигать высоких результатов на международной арене.

Мы можем отметить, что кого-то там нет, но у нас достаточно футболистов, чтобы создать нормальную сборную. Я уверен, что тренерский штаб сможет выпустить на поле боеспособный состав, который сможет обыграть сильнейшие команды.

– Каков ваш прогноз на матч против Франции?

– Я считаю, что не надо думать, что Франция – это страшная сила. Мы понимаем, что играем против топ-сборной, но это не значит, что мы можем сейчас говорить, что мы не сможем выиграть. При определенных обстоятельствах мы можем получать положительный результат даже со сборными уровня национальной команды Франции, – заявил специалист.

5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции. Встреча состоится на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по Киеву.