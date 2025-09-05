Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери

5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции.

Встреча состоится на стадионе Тарчинский Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сергей Ребров выбрал заявку на этот матч. Виктор Цыганков и Владислав Дубинчак не сыграют против Франции

Заявка сборной Украины на матч против Франции (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Владислав Ванат, 8. Георгий Судаков, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайличенко, 16. Назар Волошин, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.