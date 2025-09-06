Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Джейхун Нуриев уверен, что команда не проиграет
Полузащитник сборной Азербайджана Джейхун Нуриев рассказал, сколько, по его мнению, команда наберет очков в поединке против сборной Украины.
«Думаю, очко или очки можно заработать в матче с Украиной. Нужно верить в это. Мы будем бороться за зачетные очки в этой встрече и сделаем это», – сказал Джейхун Нуриев.
Матч Азербайджан – Украина пройдет во вторник, 9 сентября, начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Ранее в таблице коэффициентов УЕФА Украина потеряла одну строчку, пропустив Азербайджан.
