Грузия – Турция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

4 сентября проходит матч квалификационной группы Е к чемпионату мира 2026 между сборными Грузии и Турции.

Коллективы играют на стадионе в Тбилиси. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа E. 4 сентября

Грузия – Турция – 0:3 (матч продолжается)

Голы: Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Мюлдюр, 3 мин.

ГОЛ! 0:2 Актюркоглу, 41 мин.