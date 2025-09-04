Чемпионат мира04 сентября 2025, 20:05 | Обновлено 04 сентября 2025, 20:13
Грузия – Турция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
4 сентября проходит матч квалификационной группы Е к чемпионату мира 2026 между сборными Грузии и Турции.
Коллективы играют на стадионе в Тбилиси. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Группа E. 4 сентября
Грузия – Турция – 0:3 (матч продолжается)
Голы: Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Мюлдюр, 3 мин.
ГОЛ! 0:2 Актюркоглу, 41 мин.
