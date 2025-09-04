Турция одолела Грузию в матче квалификации ЧМ с удалением и голом на 90+8-й
Подопечные Монтеллы увезли с Тбилиси три очка, выиграв поединок со счетом 3:2
4 сентября прошел матч первого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E между сборными Грузии и Турции.
Поединок состоялся на стадионе в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
У подопечных Вилли Саньоля забили Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия, а у коллектива Винченцо Монтеллы отличились Мерт Мюлдюр и Керем Актюркоглу (дубль).
Турция доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Барыша Йылмаза на 71-й минуте.
В составе Грузии сыграли Георгий Цитаишвили (провел первый тайм) и Гиорги Гочолейшвили (вышел на 85-й). Контракт Цитаишвили принадлежит киевскому Динамо (выступает в аренде в ФК Мец), а Гочолейшвили является игроком донецкого Шахтера (выступает в аренде в Гамбурге).
В одном квартете в отборе к мундиалю Грузия и Турция играют вместе с командами Испании и Болгарии.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа E. 4 сентября
Грузия – Турция – 2:3
Голы: Давиташвили, 63, Кварацхелия, 90+8 – Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52
Удаление: Б. Йылмаз, 71
