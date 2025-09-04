Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Турция одолела Грузию в матче квалификации ЧМ с удалением и голом на 90+8-й
ЧМ. Квалификация. Европа
Грузия
04.09.2025 19:00 – FT 2 : 3
Турция
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 21:03 | Обновлено 04 сентября 2025, 21:44
756
1

Турция одолела Грузию в матче квалификации ЧМ с удалением и голом на 90+8-й

Подопечные Монтеллы увезли с Тбилиси три очка, выиграв поединок со счетом 3:2

04 сентября 2025, 21:03 | Обновлено 04 сентября 2025, 21:44
756
1
Турция одолела Грузию в матче квалификации ЧМ с удалением и голом на 90+8-й
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября прошел матч первого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E между сборными Грузии и Турции.

Поединок состоялся на стадионе в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У подопечных Вилли Саньоля забили Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия, а у коллектива Винченцо Монтеллы отличились Мерт Мюлдюр и Керем Актюркоглу (дубль).

Турция доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Барыша Йылмаза на 71-й минуте.

В составе Грузии сыграли Георгий Цитаишвили (провел первый тайм) и Гиорги Гочолейшвили (вышел на 85-й). Контракт Цитаишвили принадлежит киевскому Динамо (выступает в аренде в ФК Мец), а Гочолейшвили является игроком донецкого Шахтера (выступает в аренде в Гамбурге).

В одном квартете в отборе к мундиалю Грузия и Турция играют вместе с командами Испании и Болгарии.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа E. 4 сентября

Грузия – Турция – 2:3

Голы: Давиташвили, 63, Кварацхелия, 90+8 – Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52

Удаление: Б. Йылмаз, 71

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Винченцо Монтелла Вилли Саньоль Барыш Йылмаз Георгий Цитаишвили Гиорги Гочолеишвили удаление (красная карточка) Керем Актюркоглу Зурико Давиташвили Мерт Мюлдюр сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу ЧМ-2026 по футболу Хвича Кварацхелия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
SHN
Итальянская система.
Даже турки поняли,что им надо.
А не Пушичи и Агла Тураны
