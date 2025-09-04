Грузия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 2026
4 сентября состоится матч первого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Грузии и Турции.
Поединок пройдет на стадионе в Тбилиси. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете Грузия и Турция выступают вместе с Испанией и Болгарией.
В старте Грузии из известных украинским болельщиков игроков выйдут Хвича Кварацхелия, Гиорги Мамардашвили, Георгий Цитаишвили, Жорж Микаутадзе.
В составе Турции можно отметить Арду Гюлера, Хакана Чалханоглу, Кенана Йылдыза и Керема Актюркоглу.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
