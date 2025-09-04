Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Грузия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Грузия
04.09.2025 19:00 - : -
Турция
Чемпионат мира
Грузия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября состоится матч первого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Грузии и Турции.

Поединок пройдет на стадионе в Тбилиси. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Грузия и Турция выступают вместе с Испанией и Болгарией.

В старте Грузии из известных украинским болельщиков игроков выйдут Хвича Кварацхелия, Гиорги Мамардашвили, Георгий Цитаишвили, Жорж Микаутадзе.

В составе Турции можно отметить Арду Гюлера, Хакана Чалханоглу, Кенана Йылдыза и Керема Актюркоглу.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

