4 сентября на Борис Пайчадзе Динамо Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Грузии и Турции. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Грузия

Команда наконец-то собрала боеспособный коллектив, от Мамардашвили на воротах и до Микаутадзе на острие атаки - и, конечно же, с настоящей звездой, Хвичей Кварацхелия. Год назад наконец-то вышло сыграть на дебютном для себя чемпионате - Евро. И там новичок прекрасно проявил себя: не тушевался с соперниками, смог выйти в плей-офф. Мощно стартовали подопечные Вилли Саньоля и в рамках Лиги Наций. Но в итоге ряд осечек вызвал откат на третье место в группе.

В целом, получилось показать, что это разовая неудача. Ведь в марте они отстояли место в дивизионе В Лиги Наций парой уверенных побед, причем над соседями, армянами - 3:0 и 6:1. Да и в товарищеских матчах, летом, были 1:0 с Фарерскими островами и 1:1 с Кабо-Верде.

Турция

Сборная после довольно скромного, посредственного отрезка получила главным тренером Монтеллу. Он сразу же обеспечил прямой выход на Евро. А уже там футболисты продемонстрировали яркую игру и хороший результат, остановившись только в четвертьфинале.

Могли быть лучше результаты в Лиге Наций. Но, уверенно лидируя, из-за ноябрьских осечек, команда буквально отдала первое место в группе. Ничего, в марте это компенсировали уверенной игрой против Венгрии - 3:0 и 3:1 - в стыковых поединках, так что подъем в дивизион А все-таки состоялся. Лето начали победой еще и над Соединенными Штатами, причем на выезде, но в товарищеском матче. Только напоследок все же уступили, но региональному лидеру КОНКАКАФ - Мексике.

Статистика личных встреч

Всего было шесть очных матчей между соседями, и четырежды, в том числе и на прошлогоднем Евро, выигрывали турки при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, хотя и небольшое, гостям. Но у их соперника есть свои козыри - ставим на то, что будет зрелищный футбол и итоговые тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,83).