4 сентября прошел матч первого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E между сборными Грузии и Турции.

Поединок состоялся на стадионе в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа E. 4 сентября

Грузия – Турция – 2:3

Голы: Давиташвили, 63, Кварацхелия, 90+8 – Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52

Удаление: Б. Йылмаз, 71

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мюлдюр, 3 мин.

ГОЛ! 0:2 Актюркоглу, 41 мин.

ГОЛ! 0:3 Актюркоглу, 52 мин.

ГОЛ! 1:3 Давиташвили, 63 мин.

ГОЛ! 2:3 Кварацхелия, 90+8 мин.