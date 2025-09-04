Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Грузия
04.09.2025 19:00 – FT 2 : 3
Турция
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 21:34 | Обновлено 04 сентября 2025, 21:40
1418
0

Грузия – Турция – 2:3. Голевая феерия в Тбилиси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Грузия – Турция – 2:3. Голевая феерия в Тбилиси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября прошел матч первого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E между сборными Грузии и Турции.

Поединок состоялся на стадионе в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа E. 4 сентября

Грузия – Турция – 2:3

Голы: Давиташвили, 63, Кварацхелия, 90+8 – Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52

Удаление: Б. Йылмаз, 71

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мюлдюр, 3 мин.

ГОЛ! 0:2 Актюркоглу, 41 мин.

ГОЛ! 0:3 Актюркоглу, 52 мин.

ГОЛ! 1:3 Давиташвили, 63 мин.

ГОЛ! 2:3 Кварацхелия, 90+8 мин.

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
71’
Вилли Саньоль (Грузия) получает красную карточку.
71’
Барыш Йылмаз (Турция) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Зурико Давиташвили (Грузия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Мерт Мюльдюр (Турция).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
