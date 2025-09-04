Грузия – Турция – 2:3. Голевая феерия в Тбилиси. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
4 сентября прошел матч первого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E между сборными Грузии и Турции.
Поединок состоялся на стадионе в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа E. 4 сентября
Грузия – Турция – 2:3
Голы: Давиташвили, 63, Кварацхелия, 90+8 – Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52
Удаление: Б. Йылмаз, 71
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Мюлдюр, 3 мин.
ГОЛ! 0:2 Актюркоглу, 41 мин.
ГОЛ! 0:3 Актюркоглу, 52 мин.
ГОЛ! 1:3 Давиташвили, 63 мин.
ГОЛ! 2:3 Кварацхелия, 90+8 мин.
События матча
