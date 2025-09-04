Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
04 сентября 2025, 20:44 | Обновлено 04 сентября 2025, 20:46
Завацкая проводит вторую ударную неделю. В Австрии она выбила первую сеяную

Катарина вышла в 1/4 финала турнира в Вене, а в конце августа в Битоме сыграла в 1/2 финала

Z BOISKA. Катарина Завацкая

25-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая проводит вторую удачную неделю на турнирах ITF.

В конце августа украинка добралась до полуфинала соревнования ITF W50 в Битоме, Польша. Пробиться в решающий поединок не удалось – Катарина снялась с матча во втором сете против Тайры Катерины Грант из-за травмы.

Несмотря на повреждение, в начале сентября Завацкая заявилась на 75-тысячник в Вене, где ей пришлось стартовать с квалификации. Украинка прошла в основную сетку и уже выиграла два матча – в 1/8 финала она одолела первую сеяную Лейру Ромеро Гормас. Гормас в первом круге выбила представительницу Украины Анастасию Соболеву.

5 числа Завацкой предстоит встреча с Мириам Булгару, которая посеяна под третьим номером.

Результаты Завацкой на турнире ITF W50 в Битоме:

  • 1/16 финала: Катарина Завацкая – Луцие Петружелова – 6:7 (2:7), 7:5, 6:4
  • 1/8 финала: Катарина Завацкая – Ализе Лим – 3:6, 6:3, 7:5
  • 1/4 финала: Катарина Завацкая – Ева Веддер [2] – 7:5, 4:6, 6:3
  • 1/2 финала: Катарина Завацкая – Тайра Катерина Грант [3] – 1:6, 1:2, RET., Завацкая

Результаты Завацкой на турнире ITF W75 в Вене:

  • Первый раунд отбора: Катарина Завацкая – Ава Шуллер – 4:6, 6:4, 6:3
  • Второй раунд отбора: Катарина Завацкая – Надежда Колб – 2:6, 6:3, 6:3
  • 1/16 финала: Катарина Завацкая [Q] – Ива Приморац Павичич – 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)
  • 1/8 финала: Катарина Завацкая [Q] – Лейра Ромеро Гормас [2] – 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Катарина Завацкая [Q] – Мириам Булгару [3]
