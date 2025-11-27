Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева с первым номером посева вышла в 1/4 финала турнира в Плэйфорде
ITF
27 ноября 2025, 18:41 |
260
0

Стародубцева с первым номером посева вышла в 1/4 финала турнира в Плэйфорде

Юлия сумела переиграть Сару Рокушек и далее встретится с Престон, Завацкая вылетела

27 ноября 2025, 18:41 |
260
0
Стародубцева с первым номером посева вышла в 1/4 финала турнира в Плэйфорде
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 116) сыграет в четвертьфинале хардового турнира ITF W75 в Плэйфорде, Австралия.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под первым номером, переиграла Сару Рокушек (Австралия, WTA 817) за 1 час и 30 минут.

ITF W75 Плэйфорд. Хард, 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Сара Рокушек (Австралия) – 6:1, 6:3

Стародубцева стартовала в Плэйфорде с победы над Валентиной Иванов. Ее следующей оппоненткой будет шестая сеяная Тайла Престон (Австралия, WTA 209).

Ранее Юлия играла против Тайлы только один раз – в 2024 году Стародубцева уступила Престон в четвертьфинале соревнований WTA 125 в Пуэрто-Вальярте.

Помимо Юлии, из украинок в Плэйфорде также сыграла Катарина Завацкая (WTA 347). Катарина завершила выступления на австралийском 75-тысячнике во втором круге, уступив Талии Гибсон (Австралия, WTA 124).

Результаты Завацкой на турнире ITF W75 в Плэйфорде:

  • 1/16 финала: Катарина Завацкая – Александра Осборн – 6:7 (1:7), 7:6 (9:7), 6:1
  • 1/8 финала: Катарина Завацкая – Талия Гибсон [2] – 1:6, 2:6
По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Стародубцева прервала лузстрик, успешно стартовав на ITF W75 в Плэйфорде
Рейтинг WTA. Олейникова дебютировала в топ-100 после трофея в Чили
WTA Пуэрто-Вальярта Юлия Стародубцева Катарина Завацкая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Футбол | 27 ноября 2025, 11:21 14
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера

Проспер Оба покинет ЛНЗ

Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 27 ноября 2025, 00:22 4
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов

Украинец пропустил трижды от «Олимпиакоса»

Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 27.11.2025, 08:10
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Бокс | 27.11.2025, 05:05
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
ФОТО. Свитолина впечатлила в новом роскошном Mercedes
Теннис | 27.11.2025, 02:17
ФОТО. Свитолина впечатлила в новом роскошном Mercedes
ФОТО. Свитолина впечатлила в новом роскошном Mercedes
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
26.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем