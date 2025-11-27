Стародубцева с первым номером посева вышла в 1/4 финала турнира в Плэйфорде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 116) сыграет в четвертьфинале хардового турнира ITF W75 в Плэйфорде, Австралия.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под первым номером, переиграла Сару Рокушек (Австралия, WTA 817) за 1 час и 30 минут.

ITF W75 Плэйфорд. Хард, 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Сара Рокушек (Австралия) – 6:1, 6:3

Стародубцева стартовала в Плэйфорде с победы над Валентиной Иванов. Ее следующей оппоненткой будет шестая сеяная Тайла Престон (Австралия, WTA 209).

Ранее Юлия играла против Тайлы только один раз – в 2024 году Стародубцева уступила Престон в четвертьфинале соревнований WTA 125 в Пуэрто-Вальярте.

Помимо Юлии, из украинок в Плэйфорде также сыграла Катарина Завацкая (WTA 347). Катарина завершила выступления на австралийском 75-тысячнике во втором круге, уступив Талии Гибсон (Австралия, WTA 124).

Результаты Завацкой на турнире ITF W75 в Плэйфорде: