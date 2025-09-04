Казахстан уступил Уэльсу в матче квалификации чемпионата мира

В четверг, 4 сентября, состоялся матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Казахстана и Уэльса.

Встречу принимала «Астана Арена» в Астане. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Хозяева поля имели достаточно моментов, ни один из которых реализовать не смогли, а вот гости оказались точнее: на 24-й минуте на добивании удачно сыграл Кифер Мур, благодаря чему принес Уэльсу победу.

Турнирная таблица группы J:

Квалификация чемпионата мира. Группа J. 5-й тур

Казахстан – Уэльс – 0:1

Гол: Мур, 24