Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Казахстан
04.09.2025 17:00 – FT 0 : 1
Уэльс
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 19:16 | Обновлено 04 сентября 2025, 19:21
Казахстан уступил Уэльсу в матче квалификации чемпионата мира

Единственный гол забил Кифер Мур

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэльс

В четверг, 4 сентября, состоялся матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Казахстана и Уэльса.

Встречу принимала «Астана Арена» в Астане. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Хозяева поля имели достаточно моментов, ни один из которых реализовать не смогли, а вот гости оказались точнее: на 24-й минуте на добивании удачно сыграл Кифер Мур, благодаря чему принес Уэльсу победу.

Турнирная таблица группы J:

Квалификация чемпионата мира. Группа J. 5-й тур

Казахстан – Уэльс – 0:1

Гол: Мур, 24

сборная Казахстана по футболу сборная Уэльса по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
