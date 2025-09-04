Казахстан уступил Уэльсу в матче квалификации чемпионата мира
Единственный гол забил Кифер Мур
В четверг, 4 сентября, состоялся матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Казахстана и Уэльса.
Встречу принимала «Астана Арена» в Астане. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля имели достаточно моментов, ни один из которых реализовать не смогли, а вот гости оказались точнее: на 24-й минуте на добивании удачно сыграл Кифер Мур, благодаря чему принес Уэльсу победу.
Турнирная таблица группы J:
Квалификация чемпионата мира. Группа J. 5-й тур
Казахстан – Уэльс – 0:1
Гол: Мур, 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За трансфер Владислава Бленуце киевский клуб заплатил 2,5 млн евро
Александр может провести бой против Кабайела