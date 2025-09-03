4 сентября на Астана Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Казахстана и Уэльса. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Казахстан

Команда после краткого подъема времен Адиева вернулся в число аутсайдеров. Напоследок было проиграно 0:5 матч плей-офф весной прошлого года. Осенью же в компании крепких середняков, Норвегии, Австрии и Словении, было взято всего 1 очко в 6 матчах - конечно же, закончили на последнем месте в квартете.

В квалификации, в 2025-м году, все же была победа - но там, где она была, по сути, неизбежна: 2:0 на поле Лихтенштейна. В других поединках, что с валлийцами на выезде, что даже с македонцами дома, были поражения. Более того, на нейтральном поле с белорусами и вовсе были 1:4 - пусть даже в формат товарищеского поединка, но все же такие неудачи точно не поднимают настроения ни игрокам и тренерам, ни болельщикам.

Уэльс

Сборная достаточно долго и стабильно выступала, показывая неплохие результаты. Вот только тогда на поле был Бейл, что мог валять дурака в Реале, но вел за собой партнеров в национальной футболке. Без него не получилось ни пробиться на Евро в традиционной квалификации, ни пройдя в дополнительном плей-офф Польшу - после 0:0 уступили в серии пенальти.

Зато в последний год, при Крейге Беллами, получилось хорошо проявить себя. Во-первых, осенью, в рамках Лиги Наций, с двенадцатью очками выиграли группу в компании с Турцией, Исландией и Черногорией. Да и в отборе стартовала команда хорошо: начинала с побед дома над Казахстаном и Лихтенштейном при ничьей в Северной Македонии. Потом, правда, было поражение, но при этом на поле фаворита, Бельгии, отыгрались с 0:3, и только на 88-й минуте Де Брейне оформил 4:3 в пользу своей команды.

Статистика личных встреч

В марте команды впервые сыграли друг с другом, и валлийцы смогли выиграть.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Они умеют выживать максимум - ставим на то, что получится выиграть на выезде (коэффициент - 1,6).