Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Казахстан – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Казахстан
04.09.2025 17:00 – 10 0 : 0
Уэльс
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 17:00 |
Казахстан – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2026 4 сентября в 17:00 по Киеву

04 сентября 2025, 17:00 |
Казахстан – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
КФФ

4 августа состоится матч квалификационной группы J к чемпионату мира 2026 между сборными Казахстана и Уэльса.

Поединок состоится на стадионе Астана Арена. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одной группе Казахстан и Уэльс играют вместе с Северной Македонией, Бельгией и Лихтенштейном.

Перед стартом противостояния Казахстан с 3 очками занимает четвертое место. У Уэльса 7 пунктов и вторая строчка.

Казахстан – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Казахстан – Уэльс
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

сборная Казахстана по футболу сборная Уэльса по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
