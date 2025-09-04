4 августа состоится матч квалификационной группы J к чемпионату мира 2026 между сборными Казахстана и Уэльса.

Поединок состоится на стадионе Астана Арена. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

В одной группе Казахстан и Уэльс играют вместе с Северной Македонией, Бельгией и Лихтенштейном.

Перед стартом противостояния Казахстан с 3 очками занимает четвертое место. У Уэльса 7 пунктов и вторая строчка.

Казахстан – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.