Казахстан – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2026 4 сентября в 17:00 по Киеву
4 августа состоится матч квалификационной группы J к чемпионату мира 2026 между сборными Казахстана и Уэльса.
Поединок состоится на стадионе Астана Арена. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
В одной группе Казахстан и Уэльс играют вместе с Северной Македонией, Бельгией и Лихтенштейном.
Перед стартом противостояния Казахстан с 3 очками занимает четвертое место. У Уэльса 7 пунктов и вторая строчка.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
