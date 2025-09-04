Казахстан – Уэльс – 0:1. Злосчастные перекладины ястребов. Видео гола
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
4 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе J между сборными Казахстана и Уэльса.
Поединок прошел на Астана Арена. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 24-й минуте забил Киффер Мур. Ястребы могли сравнять, но дважды попали в перекладину, в том числе и на последних секундах.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа J. 4 сентября
Казахстан – Уэльс – 0:1
Гол: Мур, 24
Видеообзор матча
События матча
