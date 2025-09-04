Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Казахстан – Уэльс – 0:1. Злосчастные перекладины ястребов. Видео гола
ЧМ. Квалификация. Европа
Казахстан
04.09.2025 17:00 – FT 0 : 1
Уэльс
Чемпионат мира
Казахстан – Уэльс – 0:1. Злосчастные перекладины ястребов. Видео гола

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Казахстан – Уэльс – 0:1. Злосчастные перекладины ястребов. Видео гола
Сборная Уэльса

4 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе J между сборными Казахстана и Уэльса.

Поединок прошел на Астана Арена. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 24-й минуте забил Киффер Мур. Ястребы могли сравнять, но дважды попали в перекладину, в том числе и на последних секундах.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа J. 4 сентября

Казахстан – Уэльс – 0:1

Гол: Мур, 24

Видеообзор матча

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Уэльс).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
