4 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе J между сборными Казахстана и Уэльса.

Поединок прошел на Астана Арена. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 24-й минуте забил Киффер Мур. Ястребы могли сравнять, но дважды попали в перекладину, в том числе и на последних секундах.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа J. 4 сентября

Казахстан – Уэльс – 0:1

Гол: Мур, 24

Видеообзор матча