Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свентек пояснила, почему проиграла Анисимовой в четвертьфинале US Open
US Open
04 сентября 2025, 20:19 | Обновлено 04 сентября 2025, 20:20
91
0

Свентек пояснила, почему проиграла Анисимовой в четвертьфинале US Open

Ига уступила Аманде в двух сетах и покинула хардовый мейджор в Нью-Йорке

Свентек пояснила, почему проиграла Анисимовой в четвертьфинале US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение Аманде Анисимовой в матче 1/4 финала US Open 2025:

– Ига, ваши мысли о матче?

– Сегодня я не могла выиграть, играя и подавая так, как я это делала, особенно когда Аманда была настолько агрессивной на приеме.

– Чем вы остались наименее довольны в своей игре?

– В игре с задней линии все было хорошо, но подача подвела. Она выигрывала больше очков на своей подаче. Я иногда не могла попасть первым мячом, а со второго она сразу атаковала. Это стало ключевым моментом.

– Как готовились к этому матчу, учитывая финал Уимблдона, где вы выиграли 6:0, 6:0?

– Для меня это не имело значения. Все знают, что Аманда может играть на высоком уровне. В Лондоне она провела неудачный матч, но это не значит, что всегда будет так же. Я знала, что она способна показать качественный теннис. И сегодня она это сделала.

– Повлияло ли на вас то, что перед вашим матчем было четырехчасовое противостояние мужчин?

– На турнире Grand Slam надо быть готовой к этому. Это не всегда удобно, особенно когда время матча указано как «не раньше определенного часа», а потом долго ждешь. Но это теннис, и здесь надо уметь подстраиваться. Нет смысла слишком это обдумывать.

– Насколько сильно отличалась сегодняшняя Аманда от той, что была в финале Уимблдона?

– Она была совсем другой. Двигалась лучше, играла лучше, все было другое. Но для меня это не стало неожиданностью, потому что я тренировалась с ней и знаю, как хорошо она может играть.

– Проблемы с подачей сегодня – это следствие давления соперницы или общая тенденция?

– Думаю, я не слишком хорошо подавала на протяжении всего турнира. Но именно из-за того, что Аманда так классно возвращала мячи, разница стала более заметной. На второй подаче она сразу давила, и поэтому это было ощутимее. Я не отрабатывала подачу между матчами, так что просто принимаю этот факт и двигаюсь дальше.

– Как оцениваете то, как Аманде удалось справиться с поражением в финале Уимблдона и вернуться такой сильной?

– Это надо спросить у нее. В теннисе бывают болезненные поражения, но другого выбора нет: надо двигаться дальше и стараться играть хорошо в следующий раз.

Ига Свёнтек Аманда Анисимова US Open 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
