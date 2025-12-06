Автор гола Зари в ворота Карпат досрочно ушел в отпуск

Как стало известно Sport.ua, в матче 16-й туре УПЛ против черкасского ЛНЗ (13 декабря), которым завершается первая часть сезона «Зари», не сможет помочь ее лидер Филипп Будковский, у которого перебор предупреждений.

Одного из героев последнего матча луганской команды против «Карпат» (1:0, на счету Будковского забитый мяч) в поединке с ЛНЗ заменит на острие атаки Игорь Горбач.

По имеющейся информации, близок к тому, чтобы досрочно уйти в отпуск и защитник Роман Вантух. В противостоянии с «Карпатами» он повредил приводную мышцу бедра и на 69-й минуте попросил замену. Когда он сможет возобновить тренировочный процесс, станет известно 10 декабря.

Кстати, Будковский и Вантух еще размышляют над предложением клубного руководства пролонгировать контракт на улучшенных финансовых условиях.

Игроки «Зари» набрали 23 очка и занимают пятое место в чемпионате.

