Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 12:49
1

Автор гола Зари в ворота Карпат досрочно ушел в отпуск

У луганского клуба после матча чемпионата Украины возникли кадровые проблемы

Автор гола Зари в ворота Карпат досрочно ушел в отпуск
ФК Заря Луганск. Филипп Будковский

Как стало известно Sport.ua, в матче 16-й туре УПЛ против черкасского ЛНЗ (13 декабря), которым завершается первая часть сезона «Зари», не сможет помочь ее лидер Филипп Будковский, у которого перебор предупреждений.

Одного из героев последнего матча луганской команды против «Карпат» (1:0, на счету Будковского забитый мяч) в поединке с ЛНЗ заменит на острие атаки Игорь Горбач.

По имеющейся информации, близок к тому, чтобы досрочно уйти в отпуск и защитник Роман Вантух. В противостоянии с «Карпатами» он повредил приводную мышцу бедра и на 69-й минуте попросил замену. Когда он сможет возобновить тренировочный процесс, станет известно 10 декабря.

Кстати, Будковский и Вантух еще размышляют над предложением клубного руководства пролонгировать контракт на улучшенных финансовых условиях.

Игроки «Зари» набрали 23 очка и занимают пятое место в чемпионате.

Ранее главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился эмоциями после победы своей команды над «Карпатами» в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги (1:0).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Карпаты Львов Заря - Карпаты Филипп Будковский Роман Вантух Игорь Горбач травма предупреждение (желтая карточка) инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
odiniznashih
Карточку получил на ровном месте- думал что луганчане выбрасывают аут и пытался забрать мяч - ни грубости и ни умысла не было. Просто недопонимание, но судья решил наградить.
