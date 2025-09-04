Украинский тренер сменил должность в Шерифе
После Юрия Вернидуба клуб никак не может найти оптимальную кандидатуру тренера
После добровольной отставки украинского специалиста Юрия Вернидуба на второй день после начала полномасштабной войны рф против его родной страны, тираспольский «Шериф» никак не может определиться с оптимальной кандидатурой тренера.
По информации Sport.ua, за три с половиной года самый титулованный клуб Молдовы прибегал к изменениям на тренерском мостике уже 10 (!) раз.
Накануне произошла очередная кадровая пертурбация во главе команды. Исполняющего обязанности главного тренера Виктора Михайлова, который работал в тесном дуэте с украинским коллегой Дмитрием Пархоменко, сменил белорус Вадим Скрипченко. Представители его тренерского штаба еще должны приехать в Тирасполь в ближайшее время. А между тем, как стало известно Sport.ua, Пархоменко остается в структуре клуба и будет работать с «Шерифом-2», как и раньше.
После Вернидуба роль и.о. главного тренера Виктор Михайлов исполнял четыре раза. Кроме него с «Шерифом» работали также хорват Степан Томас (4 месяца), итальянец Роберто Бордин (9 месяцев), украинцы Роман Пилипчук (5 месяцев), Юрий Гура (2 месяца) и хорват Мислав Кароглан (8 месяцев).
В этом сезоне «Шерифу» не удалось пробиться в основную стадию еврокубков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Антон Ахметов планировал создать новый клуб в Украине под названием «Днепр 1918-Сичеслав»
Ярослав впервые прокомментировал свой поступок