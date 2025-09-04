Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 сентября 2025, 13:55 | Обновлено 04 сентября 2025, 13:56
Украинский тренер сменил должность в Шерифе

После Юрия Вернидуба клуб никак не может найти оптимальную кандидатуру тренера

Украинский тренер сменил должность в Шерифе
ФК Шериф. Дмитрий Пархоменко

После добровольной отставки украинского специалиста Юрия Вернидуба на второй день после начала полномасштабной войны рф против его родной страны, тираспольский «Шериф» никак не может определиться с оптимальной кандидатурой тренера.

По информации Sport.ua, за три с половиной года самый титулованный клуб Молдовы прибегал к изменениям на тренерском мостике уже 10 (!) раз.

Накануне произошла очередная кадровая пертурбация во главе команды. Исполняющего обязанности главного тренера Виктора Михайлова, который работал в тесном дуэте с украинским коллегой Дмитрием Пархоменко, сменил белорус Вадим Скрипченко. Представители его тренерского штаба еще должны приехать в Тирасполь в ближайшее время. А между тем, как стало известно Sport.ua, Пархоменко остается в структуре клуба и будет работать с «Шерифом-2», как и раньше.

После Вернидуба роль и.о. главного тренера Виктор Михайлов исполнял четыре раза. Кроме него с «Шерифом» работали также хорват Степан Томас (4 месяца), итальянец Роберто Бордин (9 месяцев), украинцы Роман Пилипчук (5 месяцев), Юрий Гура (2 месяца) и хорват Мислав Кароглан (8 месяцев).

В этом сезоне «Шерифу» не удалось пробиться в основную стадию еврокубков.

Шериф Тирасполь назначение тренера чемпионат Молдовы по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Artem_Ponomar
Хотілось би щоб він повторив легендарний сезон Вернидуба) 
Ответить
0
