Украинский тренер сменил должность в Шерифе

После добровольной отставки украинского специалиста Юрия Вернидуба на второй день после начала полномасштабной войны рф против его родной страны, тираспольский «Шериф» никак не может определиться с оптимальной кандидатурой тренера.

По информации Sport.ua, за три с половиной года самый титулованный клуб Молдовы прибегал к изменениям на тренерском мостике уже 10 (!) раз.

Накануне произошла очередная кадровая пертурбация во главе команды. Исполняющего обязанности главного тренера Виктора Михайлова, который работал в тесном дуэте с украинским коллегой Дмитрием Пархоменко, сменил белорус Вадим Скрипченко. Представители его тренерского штаба еще должны приехать в Тирасполь в ближайшее время. А между тем, как стало известно Sport.ua, Пархоменко остается в структуре клуба и будет работать с «Шерифом-2», как и раньше.

После Вернидуба роль и.о. главного тренера Виктор Михайлов исполнял четыре раза. Кроме него с «Шерифом» работали также хорват Степан Томас (4 месяца), итальянец Роберто Бордин (9 месяцев), украинцы Роман Пилипчук (5 месяцев), Юрий Гура (2 месяца) и хорват Мислав Кароглан (8 месяцев).

В этом сезоне «Шерифу» не удалось пробиться в основную стадию еврокубков.