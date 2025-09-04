В тюрьму. Фанат Эспаньола получил наказание за оскорбления игрока Атлетика
Болельщик в 2020 году демонстрировал расистские жесты в адрес Иньяки Уильямса
Фанат клуба «Эспаньол» согласился с приговором за свое поведение во время матча Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао, который состоялся в январе 2020 года (1:1).
Во время замены темнокожего игрока «Атлетика» Иньяки Уильямса он демонстрировал расистские жесты и выкрикивал звуки, имитирующие обезьян.
Обвинение в деле поддерживали прокуратура и Ла Лига. После достижения соглашения с обвинением Апелляционный суд Барселоны признал фаната виновным и приговорил его к одному году лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 1 086 евро за преступление против основных прав и моральной целостности.
Кроме того, суд запретил фанату посещать футбольные матчи в течение двух лет и работать в сфере образования или спорта на протяжении четырех лет.
