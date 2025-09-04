Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В тюрьму. Фанат Эспаньола получил наказание за оскорбления игрока Атлетика
Испания
04 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 04 сентября 2025, 12:04
81
0

В тюрьму. Фанат Эспаньола получил наказание за оскорбления игрока Атлетика

Болельщик в 2020 году демонстрировал расистские жесты в адрес Иньяки Уильямса

04 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 04 сентября 2025, 12:04
81
0
В тюрьму. Фанат Эспаньола получил наказание за оскорбления игрока Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Уильямс

Фанат клуба «Эспаньол» согласился с приговором за свое поведение во время матча Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао, который состоялся в январе 2020 года (1:1).

Во время замены темнокожего игрока «Атлетика» Иньяки Уильямса он демонстрировал расистские жесты и выкрикивал звуки, имитирующие обезьян.

Обвинение в деле поддерживали прокуратура и Ла Лига. После достижения соглашения с обвинением Апелляционный суд Барселоны признал фаната виновным и приговорил его к одному году лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 1 086 евро за преступление против основных прав и моральной целостности.

Кроме того, суд запретил фанату посещать футбольные матчи в течение двух лет и работать в сфере образования или спорта на протяжении четырех лет.

По теме:
Источник: СБУ провела обыски у ассистентов Реброва и Мельгосы
«Десятка» для Компани и проданная душа Слота. Радостные моменты выходных
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Атлетик Бильбао Эспаньол Иньяки Уильямс расизм тюрьма суд
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Бокс | 04 сентября 2025, 00:10 4
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»

Легенда дал совет молодому боксеру не выходить на украинца

ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь
Футбол | 04 сентября 2025, 04:57 6
ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь
ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь

Елизавета Кандыба вдохновляет Назара Волошина

Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04.09.2025, 07:03
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Футбол | 04.09.2025, 11:27
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03.09.2025, 18:11
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
02.09.2025, 14:20 2
Футбол
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 116
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 100
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем