04 сентября 2025, 09:38 |
Неожиданно. Моуриньо будет получать невероятные деньги в чемпионате россии

Именитый португальский специалист выбрал страну, в которой продолжит карьеру

Жозе Моуриньо

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо решил продолжить карьеру в российском чемпионате после увольнения из «Фенербахче». Об этом сообщил turkiyetoday.

62-летний специалист покинул чемпионат Турции после того, как вылетел из Лиги чемпионов во главе со стамбульским клубом. После этого Жозе провел предварительные переговоры с несколькими российскими командами о дальнейшем сотрудничестве.

По информации источника, Моуриньо поставил несколько условий – он просит контракт как минимум на два года и гарантированную годовую зарплату в размере 20 миллионов евро.

Турецкие СМИ не сообщили имена команд, которые претендуют на португальского тренера, однако известно, что о назначении именитого наставника могут объявить в ближайшее время.

Моуриньо возглавлял «Фенербахче» с июня прошлого года, во главе которого занял второе место в чемпионате Турции 2024/25. После увольнения португалец получил солидную компенсацию из-за досрочного прекращения сотрудничества.

Николай Титюк Источник
Муґунот Уух
Усіляке він заробляв на своєму віку. На старості ще захотілось грошей у крові
Ответить
+4
_ Moore
За цим заробітчанином і не таке станеться... ще буде виправдовувати війну, аби заплатили.
Ответить
+1
Olex
Будемо сподіватися, що це просто тупий піар від кацапстану.
Ответить
+1
serhiy111
Заханне ,чекай Фламінго !
Ответить
0
pasha-rz
За великі гроші навіть на чемпіонат Аруби можна погодитись.
Ответить
-1
DK2025
Рубли скоро в какашки превратятся. А платить ему будут в этих какашках по курсу к доллару - не по курсу настоящему, а по фиктивному курсу ихнего ЦБ. Так что получит он далеко не миллионы долларов, а сотни миллионов какашек. И на них сможет купить в рашке только китайское фуфло, которым Китай теперь эту рашку заваливает
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
