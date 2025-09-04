Неожиданно. Моуриньо будет получать невероятные деньги в чемпионате россии
Именитый португальский специалист выбрал страну, в которой продолжит карьеру
Известный португальский тренер Жозе Моуриньо решил продолжить карьеру в российском чемпионате после увольнения из «Фенербахче». Об этом сообщил turkiyetoday.
62-летний специалист покинул чемпионат Турции после того, как вылетел из Лиги чемпионов во главе со стамбульским клубом. После этого Жозе провел предварительные переговоры с несколькими российскими командами о дальнейшем сотрудничестве.
По информации источника, Моуриньо поставил несколько условий – он просит контракт как минимум на два года и гарантированную годовую зарплату в размере 20 миллионов евро.
Турецкие СМИ не сообщили имена команд, которые претендуют на португальского тренера, однако известно, что о назначении именитого наставника могут объявить в ближайшее время.
Моуриньо возглавлял «Фенербахче» с июня прошлого года, во главе которого занял второе место в чемпионате Турции 2024/25. После увольнения португалец получил солидную компенсацию из-за досрочного прекращения сотрудничества.
