Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
Моуриньо получит внушительную компенсацию после увольнения из Фенербахче

Португальский специалист покинул должность главного тренера турецкого клуба

Моуриньо получит внушительную компенсацию после увольнения из Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо покинул свою должность в пятницу, 29 августа, после вылета из Лиги чемпионов.

Турецкий клуб не сумел одолеть португальскую «Бенфику» по сумме двух матчей (0:0, 0:1) и отправился в основной этап Лиги Европы. После этой неудачи португальский наставник раскритиковал руководство клуба и заявил, что его подопечные проиграли из-за отсутсвия трансферов.

Очевидно, результат и слова тренера не понравились боссам «Фенербахче», которые прекратили сотрудничество с именитым специалистом.

По информации Fanatik, Моуриньо получит солидную компенсацию в размере 15 млн евро из-за увольнения. Это не первый случай, когда португалец покидает команды досрочно – в большинстве случаев Жозе зарабатывал неплохие деньги.

Общая сумма, которую получил главный тренер от бывших клубов, составляет невероятные 115 млн евро – именно столько заработал Жозе в виде компенсаций за увольнение.

Все компенсации, которые получил Моуриньо, после своего увольнения:

По теме:
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Все четыре турецкие команды проиграли свои противостояния в еврокубках
Николай Титюк Источник: Fanatik
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Потеряли 40 лямов и ещё решили 15 потерять.
Он же не Пафосу или Панатинайкосу проиграл,а команде с 12-м рейтингом в Европе 
Ответить
+5
Перець
на то він і особливий що кожна минула команда виплачує солідну компенсацію
Ответить
+1
Lulinnha
Явно не альтруизм... 
Ответить
0
Дінявчики з Київа
Особенный 
Ответить
-1
Counselor
Давайте його до Динамо. Продадуть Ваната I хоча б трохи грошенят на Моура знайдуть.. 
Ответить
-2
Макс Максов
Нічого особистого, просто бізнес)
Ответить
-2
