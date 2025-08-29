Моуриньо получит внушительную компенсацию после увольнения из Фенербахче

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо покинул свою должность в пятницу, 29 августа, после вылета из Лиги чемпионов.

Турецкий клуб не сумел одолеть португальскую «Бенфику» по сумме двух матчей (0:0, 0:1) и отправился в основной этап Лиги Европы. После этой неудачи португальский наставник раскритиковал руководство клуба и заявил, что его подопечные проиграли из-за отсутсвия трансферов.

Очевидно, результат и слова тренера не понравились боссам «Фенербахче», которые прекратили сотрудничество с именитым специалистом.

По информации Fanatik, Моуриньо получит солидную компенсацию в размере 15 млн евро из-за увольнения. Это не первый случай, когда португалец покидает команды досрочно – в большинстве случаев Жозе зарабатывал неплохие деньги.

Общая сумма, которую получил главный тренер от бывших клубов, составляет невероятные 115 млн евро – именно столько заработал Жозе в виде компенсаций за увольнение.

Все компенсации, которые получил Моуриньо, после своего увольнения: