Джон ТЕРРИ: «Полностью шокирован – я этого не ожидал»

Легенда Челси Джон Терри отреагировал на уход главного тренера «синих» Энцо Марески. Джон заявил, что у каждой истории есть две стороны.

«Энцо Мареску только что уволили из «Челси», и, честно говоря, я полностью шокирован – я этого не ожидал.

Я знаю, что в последнее время все складывалось не так, как ему хотелось. Видно и слышно, что между сторонами было напряжение. Сегодня утром после новости мне позвонили очень многие, и все ожидают, что я знаю, что происходит. Но у меня нет представления – я не вовлечен в первую команду, поэтому не знаю, что там творится.

Это только мое мнение со стороны: очевидно, между тренером и владельцем было напряжение, и они пришли к такому решению. Это большой шок, ведь если вернуться на три-четыре недели назад мы очень хорошо играли против «Барселоны». Это было быстро и качественно, а через четыре недели форма и результаты уже явно не отвечали требованиям.

Думаю, как и состав команды, сам тренер был неопытным. Это была его первая полноценная работа главным тренером в топдивизионе, и он сам говорил, что еще учится и иногда допускал ошибки.

Но я скажу так: у каждой истории есть две стороны, и, безусловно, есть вещи за кулисами, о которых я не знаю. Я слышу только слухи, как и все остальные. Я разочарован, но в этом сезоне еще за многое бороться – Лига чемпионов, Кубок лиги. Так что у того, кто придет, будет за что играть. А игроки должны принять это, шагнуть вперед и справиться с ситуацией», – сказал Терри.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Челси занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 30 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.