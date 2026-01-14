Изменение правил фиксации офсайда – известна позиция УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против внедрения новой концепции офсайда, которую предлагал бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

Согласно сведениям источника, в организации полагают, что подобная реформа является излишне радикальной. В УЕФА опасаются, что изменения спровоцируют серьезный тактический сдвиг в сторону оборонительного футбола.

В качестве альтернативы ведомство готово рассмотреть компромиссный вариант: фиксировать положение «вне игры» исключительно по корпусу футболиста, не учитывая положение ног или головы.

Отмечается, что окончательный вердикт не будет вынесен до старта чемпионата мира 2026 года. Скорее всего, официальное голосование по данному вопросу состоится лишь после завершения серии испытаний в низших дивизионах.

Напомним, суть «офсайда Венгера» заключается в том, что игрок признается находящимся в положении «вне игры» только в том случае, если он опережает последнего защитника всем телом.