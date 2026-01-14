Гвардиола отреагировал на отмененный гол Семеньо и триумф Сити

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился эмоциями после триумфа над «Ньюкаслом» в рамках первой полуфинальной встречи Кубка английской лиги.

«Горожане» обыграли соперника со счетом 2:0. На 63–й минуте Антуан Семеньо забил гол после подачи углового, однако взятие ворот отменили: видеоповтор зафиксировал офсайд у Эрлинга Холанда, который мешал оппоненту. Видеоассистенты (ВАР) и судья Крис Кавана анализировали эпизод на протяжении 6 минут.

«Прекрасный результат, мы показали отличный уровень. Это лишь первый рывок на пути к финалу. Мы осознаем, какую колоссальную работу проделал «Борнмут» [с Семеньо]: стоит мячу оказаться у него, как он тут же находит идеальную позицию».

Относительно отмененного второго мяча Семеньо тренер добавил: «Четверо судей и ВАР долго не могли определиться, поэтому потребовалось вмешательство главного арбитра.

Мы понимаем специфику таких процессов, это закаляет нас. Наша реакция на ситуацию была абсолютно верной. Это полуфинал, и мы отдаем все силы ради попадания в следующий этап. Мы станем лишь мощнее», – резюмировал Гвардиола для Sky Sports.