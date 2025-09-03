Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
03 сентября 2025, 16:38
Каролина Мухова – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025

Каролина Мухова – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

В ночь на 3 сентября бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 24) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертьфинале японка сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA 13). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Аманды Анисимовой, либо против Иги Свентек.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Каролина Мухова Наоми Осака смотреть онлайн US Open 2025
