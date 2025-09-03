Каролина Мухова – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025
В ночь на 3 сентября бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 24) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В четвертьфинале японка сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA 13). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Аманды Анисимовой, либо против Иги Свентек.
