ВИДЕО. Момент, когда Вондроушова травмировалась перед матчем с Соболенко
Маркета отказалась от четвертьфинала US Open из-за повреждения
В ночь на 3 сентября бывшая шестая ракетка мира Маркета Вондроушова должна была сыграть против первой сеяной Арины Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата США 2025.
Однако встреча не состоялась. Вондроушова снялась с матча из-за травмы, которую она получила во время прошлого поединка против Елены Рыбакиной (6:4, 5:7, 6:2).
В сети появилось видео тренировки Маркеты перед игрой с Соболенко. Судя по всему, чешка допускала, что может выйти на игру и проверяла свое физическое состояние. Но в какой-то момент после удара с форхенда Маркета почувствовала боль и согнулась.
Соболенко без борьбы вышла в полуфинал US Open, где встретится с Джессикой Пегулой, которую одолела в финале мейджора в Нью-Йорке в прошлом году.
Breaking: Marketa Vondrousova has withdrawn from the US Open.— ESPN (@espn) September 2, 2025
Aryna Sabalenka will face Jessica Pegula in the semifinal, a rematch of their 2024 US Open Final match. pic.twitter.com/SRDh3ili7o
