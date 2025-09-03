В ночь на 3 сентября бывшая шестая ракетка мира Маркета Вондроушова должна была сыграть против первой сеяной Арины Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата США 2025.

Однако встреча не состоялась. Вондроушова снялась с матча из-за травмы, которую она получила во время прошлого поединка против Елены Рыбакиной (6:4, 5:7, 6:2).

В сети появилось видео тренировки Маркеты перед игрой с Соболенко. Судя по всему, чешка допускала, что может выйти на игру и проверяла свое физическое состояние. Но в какой-то момент после удара с форхенда Маркета почувствовала боль и согнулась.

Соболенко без борьбы вышла в полуфинал US Open, где встретится с Джессикой Пегулой, которую одолела в финале мейджора в Нью-Йорке в прошлом году.

ВИДЕО. Момент, когда Вондроушова травмировалась перед матчем с Соболенко