Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпионка Уимблдона-2023 снялась с четвертьфинала US Open против Соболенко
US Open
03 сентября 2025, 09:01 |
261
0

Чемпионка Уимблдона-2023 снялась с четвертьфинала US Open против Соболенко

Маркета Вондроушова получила травму

03 сентября 2025, 09:01 |
261
0
Чемпионка Уимблдона-2023 снялась с четвертьфинала US Open против Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Победительница Уимблдонского турнира 2025 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 60) снялась с четвертьфинального матча Открытого чемпионата США 2025.

В ночь на 3 сентября чешка должна была выйти на корт против первой ракетки мира Арины Соболенко. Встреча не состоялась из-за травмы Маркеты, которую она получила на тренировке.

«Мое сердце разбито от того, что я не могу сегодня выйти на корт на US Open из-за травмы, которую получила в своем последнем матче.

Это место имеет для меня особое значение – ровно год назад я перенесла операцию и даже не была уверена, смогу ли когда-нибудь вернуться. Быть снова здесь, соревноваться и наслаждаться такими прекрасными матчами означает для меня больше, чем могут передать слова.

Я благодарна за всю любовь и поддержку», – написала Маркета.

Соболенко вышла в полуфинал US Open без борьбы, где сыграет против Джессики Пегулы.

Вондроушова в Нью-Йорке успела пройти Оксану Селехметьеву, Маккартни Кесслер, Жасмин Паолини и Елену Рыбакину.

Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Джокович переиграл Фритца и вышел в полуфинал US Open 2025
Ждет Джоковича. Алькарас одолел чеха и стал первым полуфиналистом US Open
Метка от Дрейка. Рэпер поставил $300 тысяч на титул Синнера на US Open
Маркета Вондроушова Арина Соболенко US Open 2025 травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 02 сентября 2025, 19:48 4
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону

Игрок благодарен команде и президенту клуба

Назван состав Украины на матч Кубка Дэвиса с Доминиканской Республикой
Теннис | 02 сентября 2025, 19:32 1
Назван состав Украины на матч Кубка Дэвиса с Доминиканской Республикой
Назван состав Украины на матч Кубка Дэвиса с Доминиканской Республикой

Овчаренко, Белинский, Крутых и Орлов сыграют за сине-желтых 12–13 сентября в Турции

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 03.09.2025, 02:22
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02.09.2025, 15:16
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 02.09.2025, 17:59
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
01.09.2025, 10:02 3
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 5
Футбол
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
02.09.2025, 01:06 1
Футбол
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
01.09.2025, 22:48 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
02.09.2025, 08:33 5
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем