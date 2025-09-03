Чемпионка Уимблдона-2023 снялась с четвертьфинала US Open против Соболенко
Маркета Вондроушова получила травму
Победительница Уимблдонского турнира 2025 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 60) снялась с четвертьфинального матча Открытого чемпионата США 2025.
В ночь на 3 сентября чешка должна была выйти на корт против первой ракетки мира Арины Соболенко. Встреча не состоялась из-за травмы Маркеты, которую она получила на тренировке.
«Мое сердце разбито от того, что я не могу сегодня выйти на корт на US Open из-за травмы, которую получила в своем последнем матче.
Это место имеет для меня особое значение – ровно год назад я перенесла операцию и даже не была уверена, смогу ли когда-нибудь вернуться. Быть снова здесь, соревноваться и наслаждаться такими прекрасными матчами означает для меня больше, чем могут передать слова.
Я благодарна за всю любовь и поддержку», – написала Маркета.
Соболенко вышла в полуфинал US Open без борьбы, где сыграет против Джессики Пегулы.
Вондроушова в Нью-Йорке успела пройти Оксану Селехметьеву, Маккартни Кесслер, Жасмин Паолини и Елену Рыбакину.
