Нужен реванш. Стала известна первая пара 1/2 финала US Open 2025 у женщин

На Открытом чемпионате США 2025 завершились матчи 1/4 финала в верхней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула переиграла Барбору Крейчикову в двух сетах.

Пегула вышла во второй полуфинал на Grand Slam и поборется за второй решающий поединок.

В полуфинале Джессика встретится с первой сеяной Ариной Соболенко. Против Соболенко в четвертьфинале должна была сыграть Маркета Вондроушова, одна чешка отказалась от игры из-за травмы.

Ранее Пегула девять раз играла против Соболенко и добыла две победы. В прошлом году Джессика и Арина разыграли между собой трофей US Open в финале – американка потерпела поражение (5:7, 5:7).

Вечером 3 сентября и в ночь на 4 число на USO состоятся четвертьфиналы в нижней части сетки: Осака – Гауфф, Анисимова – Свентек.

US Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Маркета Вондроушов – WO., Соболенко

Джессика Пегула [4] – Барбора Крейчикова – 6:3, 6:3