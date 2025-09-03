Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
03 сентября 2025, 09:23 |
1

Будет шоу. Определена первая полуфинальная пара US Open 2025 у мужчин

Карлос Алькарас сыграет против Новака Джоковича за выход в решающий поединок

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Карлос Алькарас

В ночь на 3 сентября завершились матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США 2025 в нижней части сетки.

Испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас в трех сетах уверенно одолел представителя Чехии Иржи Легечку.

Карлос прошел в девятый полуфинал на турнирах Grand Slam и в третий на US Open. В 2022 году он завоевал титул в Нью-Йорке.

За место в решающем поединке USO Карлитос поборется против именитого Новака Джоковича. 24-кратный победитель мейджоров в четвертьфинале разобрался с американцем Тейлором Фритцем.

Новак вышел в 53-й полуфинал на слэмах и 14-й на US Open. Он четыре раза выигрывал титул на Открытом чемпионате США.

Ранее Алькарас и Джокович восемь раз играли между собой. Счет 5:3 в пользу серба.

US Open 2025. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Тейлор Фритц [4] – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4
Иржи Легечка [20] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 2:6, 4:6

Нужен реванш. Стала известна первая пара 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Карлос АЛЬКАРАС: «Очень трудно не думать об этом»
Чемпионка Уимблдона-2023 снялась с четвертьфинала US Open против Соболенко
Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Тейлор Фритц Иржи Легечка US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
