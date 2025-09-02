Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
05.09.2025 21:45 - : -
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
02 сентября 2025, 19:51 |
695
6

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

02 сентября 2025, 19:51 |
695
6
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

5 сентября, свою встречу в квалификации к чемпионату мира 2026 года проведут Украина и Франция. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украина

В мировом футболе сборную Украины воспринимают как соперника, которого точно стоит опасаться. Последние официальные встречи подопечные Сергея Реброва провели в марте этого года, когда в плей-офф за право играть в элите Лиги наций чуть не одолели Бельгию, выиграв дома 3:1, уступили на выезде 0:3.

После упомянутых встреч было в июне еще два товарищеских матча, когда провалились против Канады – 2:4, но сумели обыграть Новую Зеландию – 2:1. Состав состоит из игроков приличного уровня, однако, многие звезды не имеют игровой практики. Речь идет о Довбике, Миколенко, Зинченко, Яремчуке, этим футболистам будет сложно показать свой лучший футбол.

Есть в заявке и дебютанты – Очеретько и Михавко. Сражаться с французами за первое место в квартете будет невероятно сложно, а вот опережать Азербайджан и Исландию просто обязаны.

Франция

Сборная Франции настоящий монстр мирового футбола, действующие вице-чемпионы мира, они всегда среди фаворитов любого большого турнира. Устрашающе выглядит даже заявка команды на предстоящие матчи, в списке есть Мбаппе, Дембеле, Барколя, Тюрам и еще много звездных игроков. Дешам сделал две вынужденные смены, из-за травм выпали Шерки и Салиба, их соответственно сменили Экитике и Павар.

Последний раз команда играла в плей-офф Лиги наций, где в полуфинале уступила в сумасшедшем матче испанцам – 4:5, а в матче за третье место смогли обыграть Германию – 2:0.

Конечно, французы должны уверенно выигрывать свою группу, однако, нужно доказывать свое превосходство на поле. Дидье Дешам признал, что Украина самый сложный соперник для его команды в этом отборе.

Личные встречи

У команд немалая история очных противостояний, где французы владеют преимуществом. Всего одну победу одержали украинцы, это было в плей-офф к чемпионату мира в далеком 2013 году, когда выиграли 2:0 дома, но после этого уступили 0:3 в гостях.

Прогноз

При любых раскладах французы были бы фаворитами этой встречи, а тут еще и игра пройдет на нейтральном поле во Вроцлаве.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Украины – 8,29 ничья – 4,67, победа Франции – 1,39. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Конечно, Украину будут поддерживать больше зрителей, на такой матч должны прийти и немало польских болельщиков. Игра пройдет наверняка при перевесе Франции, хотя украинцы могут выдать хороший матч. Считаю здесь перспективной ставку на обмен забитыми мячами за 2,06.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА
5 сентября 2025 -
21:45
Франция
Обе забьют 2.06 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вингер Динамо: «Не поверил, когда сказали, что вызвали в сборную Украины»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
ФОТО. Тренировка Шахтера в Кракове
сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Футбол | 02 сентября 2025, 00:23 24
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна

Александр на правах аренды присоединился к «Ноттингему Форесту»

Источник: СБУ провела обыски у ассистентов Реброва и Мельгосы
Футбол | 02 сентября 2025, 19:43 1
Источник: СБУ провела обыски у ассистентов Реброва и Мельгосы
Источник: СБУ провела обыски у ассистентов Реброва и Мельгосы

По словам Виктора Вацко, в деле фигурируют Глеб Платов и Кирилл Мазур

Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Футбол | 02.09.2025, 08:36
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Трансферы будут. Динамо подпишет форварда, чтобы заменить Ваната
Футбол | 02.09.2025, 19:33
Трансферы будут. Динамо подпишет форварда, чтобы заменить Ваната
Трансферы будут. Динамо подпишет форварда, чтобы заменить Ваната
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Бокс | 02.09.2025, 07:15
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Прогнозировать можно только сколько французы набьют нашим.
Ответить
+1
_ Moore
Де дивитися матч? Є правило ФІФА що матч збірної має транслюватися  в загальнодоступній телемережі. Чому на Суспільному його нема в програмі? Чого тільки в корупційному Мегого?
Ответить
0
dudigo78
Чесно кажучи шансів нуль. Тому краще цілком і повністю зосередитись на наступному матчі, і готуватись саме до гри в Баку
Ответить
0
xxxxxxxxxxxxххх
Чёт совсем рано анонс выдали, аж за три дня...
 Ожиданий на позитивный результат у меня лично нет. Не уверен , что мы в состоянии забить хотя бы один мяч французам, но пропустим скорее всего минимум два...
Ответить
0
inspekcha85
Даже читать не хочется про этих лоботрясов.Сразу вспоминается товарняк 1-7.Куда более важно не обделаться против Азербайджана,а это, на мой скромный взгляд.вполне реально.
Ответить
0
Антон Човбан
А чому у миколенка нема практики 
Ответить
0
Популярные новости
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 142
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 4
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем