Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

5 сентября, свою встречу в квалификации к чемпионату мира 2026 года проведут Украина и Франция. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украина

В мировом футболе сборную Украины воспринимают как соперника, которого точно стоит опасаться. Последние официальные встречи подопечные Сергея Реброва провели в марте этого года, когда в плей-офф за право играть в элите Лиги наций чуть не одолели Бельгию, выиграв дома 3:1, уступили на выезде 0:3.

После упомянутых встреч было в июне еще два товарищеских матча, когда провалились против Канады – 2:4, но сумели обыграть Новую Зеландию – 2:1. Состав состоит из игроков приличного уровня, однако, многие звезды не имеют игровой практики. Речь идет о Довбике, Миколенко, Зинченко, Яремчуке, этим футболистам будет сложно показать свой лучший футбол.

Есть в заявке и дебютанты – Очеретько и Михавко. Сражаться с французами за первое место в квартете будет невероятно сложно, а вот опережать Азербайджан и Исландию просто обязаны.

Франция

Сборная Франции настоящий монстр мирового футбола, действующие вице-чемпионы мира, они всегда среди фаворитов любого большого турнира. Устрашающе выглядит даже заявка команды на предстоящие матчи, в списке есть Мбаппе, Дембеле, Барколя, Тюрам и еще много звездных игроков. Дешам сделал две вынужденные смены, из-за травм выпали Шерки и Салиба, их соответственно сменили Экитике и Павар.

Последний раз команда играла в плей-офф Лиги наций, где в полуфинале уступила в сумасшедшем матче испанцам – 4:5, а в матче за третье место смогли обыграть Германию – 2:0.

Конечно, французы должны уверенно выигрывать свою группу, однако, нужно доказывать свое превосходство на поле. Дидье Дешам признал, что Украина самый сложный соперник для его команды в этом отборе.

Личные встречи

У команд немалая история очных противостояний, где французы владеют преимуществом. Всего одну победу одержали украинцы, это было в плей-офф к чемпионату мира в далеком 2013 году, когда выиграли 2:0 дома, но после этого уступили 0:3 в гостях.

Прогноз

При любых раскладах французы были бы фаворитами этой встречи, а тут еще и игра пройдет на нейтральном поле во Вроцлаве.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Украины – 8,29 ничья – 4,67, победа Франции – 1,39.

Конечно, Украину будут поддерживать больше зрителей, на такой матч должны прийти и немало польских болельщиков. Игра пройдет наверняка при перевесе Франции, хотя украинцы могут выдать хороший матч. Считаю здесь перспективной ставку на обмен забитыми мячами за 2,06.