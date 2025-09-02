Назван состав Украины на матч Кубка Дэвиса с Доминиканской Республикой

Мужская сборная Украины по теннису назвала состав на матч против Доминиканской Республики во Второй Мировой группе Кубка Дэвиса.

За сине-желтых выступят Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский, Алексей Крутых и Владислав Орлов.

Матчевое противостояние пройдет 12–13 сентября 2025 года на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.

В начале февраля мужская сборная Украины по теннису потерпела поражение от команды Туниса (2:3) в матче плей-офф Кубка Дэвиса, победитель которого получил место в Первой мировой группе.

Состав Украины на матч КД против Доминиканы: