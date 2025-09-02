Назван состав Украины на матч Кубка Дэвиса с Доминиканской Республикой
Овчаренко, Белинский, Крутых и Орлов сыграют за сине-желтых 12–13 сентября в Турции
Мужская сборная Украины по теннису назвала состав на матч против Доминиканской Республики во Второй Мировой группе Кубка Дэвиса.
За сине-желтых выступят Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский, Алексей Крутых и Владислав Орлов.
Матчевое противостояние пройдет 12–13 сентября 2025 года на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.
В начале февраля мужская сборная Украины по теннису потерпела поражение от команды Туниса (2:3) в матче плей-офф Кубка Дэвиса, победитель которого получил место в Первой мировой группе.
Состав Украины на матч КД против Доминиканы:
- Александр Овчаренко (АТР 385 – одиночный разряд / АТР 351 – парный)
- Вячеслав Белинский (АТР 411 / АТР 956)
- Алексей Крутых (АТР 452 / АТР 320)
- Владислав Орлов (АТР 554 / АТР 241)
