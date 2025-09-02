Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 45-летняя Винус Уильямс вышла в четвертьфинал парного USO и позвала Серену
US Open
02 сентября 2025, 12:16 |
418
2

45-летняя Винус Уильямс вышла в четвертьфинал парного USO и позвала Серену

Легендарная американка вместе с Лейлой Фернандес продолжают борьбу за трофей мейджора

02 сентября 2025, 12:16 |
418
2
45-летняя Винус Уильямс вышла в четвертьфинал парного USO и позвала Серену
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес и Винус Уильямс

45-летняя именитая американская теннисистка Винус Уильямс пробилась в четвертьфинал парного разряда Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде американка вместе с представительницей Канады Лейлой Фернандес в двух сетах одолели тандем Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай) за 1 час и 14 минут.

US Open 2025. Пары, 1/8 финала

Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай) [12] – Лейла Фернандес (Канада) / Винус Уильямс (США) – 3:6, 4:6

Следующими соперницами Фернандес и Уильямс будут первые сеяные Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд. Винус и Лейла в Нью-Йорке также уже обыграли дуэты Людмила Киченок / Эллен Перес и Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми.

Винус впервые с 2017 года сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam. В одиночке US Open Уильямс проиграла в первом круге 13-й ракетке мира Каролине Муховой.

После выход в 1/4 финала USO Винус Уильямс позвала легендарную сестру Серену посетить ее матчи:

«Серена так рада за нас с Лейлой. Она дает нам советы. Нам просто нужна она в боксе. Что хочу сказать: Серена, ты должна прийти. Если бы Серена приехала, это была бы мечта для нас обеих, и мы бы тренировали ее на корте. Мы бы заставляли ее отрабатывать удары, хотя она уже нечасто это делает. Наверное, ей лучше не приезжать, потому что мы, скорее всего, будем над ней издеваться».

Винус Уильямс является 14-кратный победительницей парных турниров Grand Slam и двухкратной чемпионкой US Open (1999, 2009). Все парные трофеи на мейджорах Винус выиграла вместе с Сереной.

Видеообзор матча Александрова / Чжан Шуай – Фернандес / Уильямс

По теме:
Новак Джокович – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арина Соболенко – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Впервые с 1981 на GS все четвертьфиналистки ранее выходили в финал мейджора
Винус Уильямс Лейла Фернандес Екатерина Александрова Чжан Шуай Серена Уильямс US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Теннис | 02 сентября 2025, 10:10 4
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO

Аманда Анисимова за 75 минут уверенно одолела Хаддад Майю и вышла в четвертьфинал

Без Костюк. Определены все четвертьфинальные пары US Open 2025 у женщин
Теннис | 02 сентября 2025, 10:49 1
Без Костюк. Определены все четвертьфинальные пары US Open 2025 у женщин
Без Костюк. Определены все четвертьфинальные пары US Open 2025 у женщин

1/4 финала: Соболенко – Вондроушова, Пегула – Крейчикова, Мухова – Осака, Анисимова – Свентек

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Футбол | 01.09.2025, 15:35
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Футбол | 02.09.2025, 00:23
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Футбол | 01.09.2025, 21:10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Евгений Иванович
Цікаво є такі хто вірить що у 45 років можна на такому рівні виступать без допінгу?
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 4
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 29
Бокс
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем