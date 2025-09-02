45-летняя Винус Уильямс вышла в четвертьфинал парного USO и позвала Серену

45-летняя именитая американская теннисистка Винус Уильямс пробилась в четвертьфинал парного разряда Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде американка вместе с представительницей Канады Лейлой Фернандес в двух сетах одолели тандем Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай) за 1 час и 14 минут.

US Open 2025. Пары, 1/8 финала

Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай) [12] – Лейла Фернандес (Канада) / Винус Уильямс (США) – 3:6, 4:6

Следующими соперницами Фернандес и Уильямс будут первые сеяные Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд. Винус и Лейла в Нью-Йорке также уже обыграли дуэты Людмила Киченок / Эллен Перес и Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми.

Винус впервые с 2017 года сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam. В одиночке US Open Уильямс проиграла в первом круге 13-й ракетке мира Каролине Муховой.

После выход в 1/4 финала USO Винус Уильямс позвала легендарную сестру Серену посетить ее матчи:

«Серена так рада за нас с Лейлой. Она дает нам советы. Нам просто нужна она в боксе. Что хочу сказать: Серена, ты должна прийти. Если бы Серена приехала, это была бы мечта для нас обеих, и мы бы тренировали ее на корте. Мы бы заставляли ее отрабатывать удары, хотя она уже нечасто это делает. Наверное, ей лучше не приезжать, потому что мы, скорее всего, будем над ней издеваться».

Винус Уильямс является 14-кратный победительницей парных турниров Grand Slam и двухкратной чемпионкой US Open (1999, 2009). Все парные трофеи на мейджорах Винус выиграла вместе с Сереной.

Видеообзор матча Александрова / Чжан Шуай – Фернандес / Уильямс