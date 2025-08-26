45-летняя Винус Уильямс выиграла сет у 13-й ракетки в 1/64 финала US Open

Именитая 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс (WTA 602) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде американка сумела забрать сет у 13-й ракетки мира Каролины Муховой, но все же потерпела поражение в трех партиях за 2 часа.

US Open 2025. 1/64 финала

Винус Уильямс (США) [WC] – Каролина Мухова (Чехия) [11] – 3:6, 6:2, 1:6

Уильямс и Мухова провели второе очное противостояние. Каролина во второй раз одолела Винус – в 2020 году чешка одержала победу на старте US Open.

Винус в 25-й раз сыграла на кортах мейджора в Нью-Йорке. Она является двукратной чемпионкой USO (2000, 2001).

Мухова во втором круге слэма поборется против победительницы матча Сорана Кырстя – Солана Сиерра.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine