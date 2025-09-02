Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк и Русе не сумели одолеть четвертых сеяных в 1/8 финала US Open 2025
US Open
02 сентября 2025, 02:46
Костюк и Русе не сумели одолеть четвертых сеяных в 1/8 финала US Open 2025

Марта и Елена-Габриэла уступили тандему Кудерметова / Мертенс в 4-м раунде мейджора

02 сентября 2025, 02:46
Костюк и Русе не сумели одолеть четвертых сеяных в 1/8 финала US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в двух сетах уступили тандему Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) за 1 час и 21 минуту.

US Open 2025. Пары, 1/8 финала

Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) [4] – Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:1

В первой партии Костюк и Русе побеждали 4:3 с брейком, после чего до завершения поединка сумели взять всего один гейм.

Кудерметова и Мертенс в четвертьфинале мейджора поборются против пятого сеяного дуэта Мирра Андреева / Диана Шнайдер.

Марта и Елена-Габриэл в Нью-Йорке успели переиграть пары Джессика Бузас Манейро / Элизабетта Коччаретто и Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.

Вечером 1 сентября Костюк также проиграла встречу 1/8 финала в одиночном разряде, уступив в трех сетах Каролине Муховой.

Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Вероника Кудерметова Элизе Мертенс US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
