Костюк и Русе не сумели одолеть четвертых сеяных в 1/8 финала US Open 2025

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в двух сетах уступили тандему Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) за 1 час и 21 минуту.

US Open 2025. Пары, 1/8 финала

Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) [4] – Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:1

В первой партии Костюк и Русе побеждали 4:3 с брейком, после чего до завершения поединка сумели взять всего один гейм.

Кудерметова и Мертенс в четвертьфинале мейджора поборются против пятого сеяного дуэта Мирра Андреева / Диана Шнайдер.

Марта и Елена-Габриэл в Нью-Йорке успели переиграть пары Джессика Бузас Манейро / Элизабетта Коччаретто и Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.

Вечером 1 сентября Костюк также проиграла встречу 1/8 финала в одиночном разряде, уступив в трех сетах Каролине Муховой.