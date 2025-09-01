Жирона станет третьим клубом в карьере Ваната. Статистика выступлений
Владислав сыграл в составе «Динамо» более 100 матчей
Украинский нападающий Владислав Ванат официально стал игроком «Жироны». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
До каталонского клуба Ванат выступал в составах двух команд: киевского «Динамо» и «Черноморца». Больше всего он запомнился своими выступлениями за киевлян, за которых он провел 119 матчей.
В составе национальной сборной украинский форвард дебютировал 6 декабря 2023 года против Германии (3:3). С тех пор 23-летний Ванат сыграл 11 матчей и забил 2 гола.
На клубном уровне Владислав принял участие в 137 поединках, отличившись 54 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Всего он завоевал 3 трофея: дважды чемпионат Украины и один Кубок.
