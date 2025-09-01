Янник Синнер – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025
В ночь на 2 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В четвертом раунде итальянец сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 24). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет седьмая встреча соперников. Счет 4:2 в пользу Янника.
Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Лоренцо Музетти, либо против Хауме Муара.
