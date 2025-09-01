Янник Синнер – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 2 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертом раунде итальянец сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 24). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Это будет седьмая встреча соперников. Счет 4:2 в пользу Янника.

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Лоренцо Музетти, либо против Хауме Муара.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА