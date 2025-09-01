Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
01 сентября 2025, 17:47
Янник Синнер – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025

Янник Синнер – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на 2 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертом раунде итальянец сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 24). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет седьмая встреча соперников. Счет 4:2 в пользу Янника.

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Лоренцо Музетти, либо против Хауме Муара.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

