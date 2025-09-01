Подолье – Ингулец – 1:5. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Подолье
31.08.2025 14:30 – FT 1 : 5
Ингулец
Украина. Первая лига
01 сентября 2025, 11:34 | Обновлено 01 сентября 2025, 11:36
131
0

Команда Василия Кобина забила в ворота соперника пять мячей

ФК Подолье

В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Подолье» на своем поле сыграло с «Ингульцом» и потерпело поражение.

«Ингулец» вышел вперед уже на 8-й минуте поединка. Гол на свой счет записал Сергей Кисленко.

После перерыва подопечные Василия Кобина отправили в ворота хозяев поля еще четыре мяча. «Подолье» ответило лишь одним голом, который забило в меньшинстве.

Первая лига. 4-й тур, 31 августа. Хмельницкий, стадион «Подолье»

«Подолье» – «Ингулец» – 1:5

Голы: Профатило, 86 – Кисленко, 8, 52, Фарасеенко, 64, Гаджук, 89, Дзень, 90+3

Удаление: Лис («Подолье»), 77

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Дзень (Ингулец).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Гаджук (Ингулец).
87’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
