Подолье – Ингулец – 1:5. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Команда Василия Кобина забила в ворота соперника пять мячей
В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Подолье» на своем поле сыграло с «Ингульцом» и потерпело поражение.
«Ингулец» вышел вперед уже на 8-й минуте поединка. Гол на свой счет записал Сергей Кисленко.
После перерыва подопечные Василия Кобина отправили в ворота хозяев поля еще четыре мяча. «Подолье» ответило лишь одним голом, который забило в меньшинстве.
Первая лига. 4-й тур, 31 августа. Хмельницкий, стадион «Подолье»
«Подолье» – «Ингулец» – 1:5
Голы: Профатило, 86 – Кисленко, 8, 52, Фарасеенко, 64, Гаджук, 89, Дзень, 90+3
Удаление: Лис («Подолье»), 77
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
