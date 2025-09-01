Подолье – Ингулец – 1:5. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Подолье» на своем поле сыграло с «Ингульцом» и потерпело поражение.

«Ингулец» вышел вперед уже на 8-й минуте поединка. Гол на свой счет записал Сергей Кисленко.

После перерыва подопечные Василия Кобина отправили в ворота хозяев поля еще четыре мяча. «Подолье» ответило лишь одним голом, который забило в меньшинстве.

Первая лига. 4-й тур, 31 августа. Хмельницкий, стадион «Подолье»

«Подолье» – «Ингулец» – 1:5

Голы: Профатило, 86 – Кисленко, 8, 52, Фарасеенко, 64, Гаджук, 89, Дзень, 90+3

Удаление: Лис («Подолье»), 77

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча