В воскресенье, 31 августа состоится поединок 4-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Подолье

После не очень удачного прошлого сезона, в котором команда заняла 15 место и была вынуждена играть в переходных матчах за сохранение прописки «Подолье» усилилось свободными агентами из других клубов Первой лиги. Но тем не менее, это не сделало состав ощутимо сильнее, поэтому сейчас хмельничане являются одними из главных претендентов на вылет.

В 2-х стартовых турах нового сезона чемпионата клуб потерпел поражение от «ЮКСА» и «Черноморца», а в 3-м раунде сыграл вничью с «Металлургом». В 1/32 финала Кубка Украины «Подолье» одолело «Скалу 1911» в серии пенальти.

Ингулец

В предыдущем сезоне клуб выступал в Премьер-лиге, однако там получил 24 очка и занял 15 место, из-за которого и был понижен до низшего дивизиона. Коллектив также усилил свой и так неплохой состав свободными агентами из клубов Первой лиги и УПЛ, поэтому «Ингулец» действительно является одним из главных фаворитов на чемпионство.

За 3 игры в чемпионате команда набрала 5 очков (ничьи против «Буковины» и «Нивы Т», победа против «Металлиста»). В 1/32 финала Кубка Украины «Ингулец» победил черкасский «Карбон» со счетом 1:2.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

В 7 домашних играх в 2025 году «Подолье» одержало 1 победу, 3 раза проиграло и трижды сыграло вничью.

«Подолье» сохранило ворота сухими лишь в 1 из 4 официальных матчей текущего сезона.

В 3 последних выездных играх «Ингулец» одержал 4 победы.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.55.