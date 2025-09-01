Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Василий КОБИН: «Мы становимся увереннее в своих силах»
Первая лига
Подолье
31.08.2025 14:30 – FT 1 : 5
Ингулец
Украина. Первая лига
01 сентября 2025, 12:56
Василий КОБИН: «Мы становимся увереннее в своих силах»

Главный тренер «Ингульца» прокомментировал победу над «Подольем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

В поединке четвертого тура Первой лиги «Ингулец» на выезде обыграл хмельницкое подолье со счетом 5:1. Результат поединка прокомментировал наставник «Ингульца» Василий Кобин.

«В первую очередь хочу поздравить наши вооруженные силы за то, что они делают для нашей страны, для нас, для футбола, для болельщиков. Они нам создают условия для того, чтобы мы действительно играли и такая атмосфера, как сегодня, была на футболе, чтобы ее было побольше. Что касается самого матча, то хочу поздравить своих ребят с победой. Каждой игре мы становимся увереннее в своих силах. Мы двигаемся в правильном направлении. Мы от матча к матчу прибавляем. Мы двигаемся только вверх. Мы не хотим стоять на месте. Мы хотим постоянно, каждую игру прогрессировать каждый день. У нас молодая команда, и мы хотим постоянно развиваться.

Что касается соперника, хочу сказать добрые слова. Команда нам создавала проблемы, нам было довольно тяжело, но мои ребята сегодня произвели очень качественное впечатление. Они играли по счету и добились хорошего результата.

Что касается жребия Кубка, так мы действительно рады. Самое главное, что эта игра уже будет проходить у нас дома. Для нас это, конечно, плюс. Мы не смотрим на соперника, мы не смотрим, кто нам попадается. Есть Подолье, есть соперник и будем к нему готовиться. Но сейчас об этом говорить рано, потому что игра будет через, если не ошибаюсь, 3-4 недели, и к тому времени очень многое может измениться, как у нас, так и в Подолье. Дома гораздо легче играть, потому что есть свой болельщик и логистика занимает много времени на подготовку. Мы уважаем, невзирая на счет сегодняшнего матча, мы будем уважать. И команда, которая своей игрой, да, нет результата, но своей игрой она показывает, что каждый соперник ей должен уважать», – сказал Василий Кобин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Дзень (Ингулец).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Гаджук (Ингулец).
87’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
